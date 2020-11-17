Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной госадминистрации Александра Стадника и назначил временно исполняющим обязанности Георгия Решетилова, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 17 ноября

«Освободить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в тексте указа.

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Другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Николаевской облгосадминистрации на ее первого заместителя Георгия Решетилова.

Стадник был назначен губернатором в сентябре 2019 года президентом Зеленским.