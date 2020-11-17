«Освободить Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в тексте указа.
Причины увольнения не раскрываются. Однако в апреле Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против Стадника за невыполнение решения о финансировании медицины в условиях пандемии коронавируса.
Другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Николаевской облгосадминистрации на ее первого заместителя Георгия Решетилова.
Стадник был назначен губернатором в сентябре 2019 года президентом Зеленским.