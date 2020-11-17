Комик заверил, что не обижается на основателя «Квартала» ввиду занятости последнего и готов будет услышать пожелания, когда Зеленский освободится.
«Я так понимаю, что у Владимира Александровича очень много дел, помимо того чтобы поздравлять. Когда он все сделает, что запланировал, с удовольствием услышу его поздравления. Через четыре года», — сказал актер.
Юрий Ткач снимался в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также является участником шоу «Танцы со звездами», «Лига смеха» и «Игры приколов».
К коллективу «Студии Квартал 95» он присоединился в 2019 году, когда коллектив покинул Владимир Зеленский.