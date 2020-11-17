Актер «Студии Квартал 95» Юрий Ткач рассказал журналистам, что 9 ноября, когда у него был день рождения, он ждал поздравлений от своего бывшего коллеги, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, но так их и не получил, написал «Бульвар Гордона» 16 ноября

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«Я так понимаю, что у Владимира Александровича очень много дел, помимо того чтобы поздравлять. Когда он все сделает, что запланировал, с удовольствием услышу его поздравления. Через четыре года», — сказал актер.

Юрий Ткач снимался в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой», а также является участником шоу «Танцы со звездами», «Лига смеха» и «Игры приколов».

К коллективу «Студии Квартал 95» он присоединился в 2019 году, когда коллектив покинул Владимир Зеленский.