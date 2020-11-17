Президент Александр Лукашенко стал опасен для Белоруссии, так как те процессы, которые происходят в последнее время, представляют угрозу стабильности страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Белоруссия: пятница, 13-е. Как Беломайдан получил сакральную жертву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Романа Бондаренко и угрозы Лукашенко в адрес медиков и студентов.

«Все эти подталкивания к фактическим убийствам звучат из его уст. Несколько недель назад он угрожал отрубать руки, приказывал милиции применять оружие при необходимости. Это создает колоссальные риски для начала полноценной гражданской войны. Эта гражданская война уже идет (хотя, слава Богу, пока не очень много жертв). Но то, что происходит, является следствием тех выборов, которые белорусское общество не признало», — сказал эксперт.

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В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.