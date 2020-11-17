Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко выставляет на продажу личные вещи. Желающие смогут приобрести предметы, принадлежащие самому артисту и его 12-летнему сыну Андрею. Что именно он выставил на аукцион и почему, певец рассказал в Instagram 15 ноября

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«Сколько дадите за картину? Все деньги на благотворительность, выставлю через 5 дней, когда краска высохнет!» — анонсировал Потап предстоящую продажу.

«3 копейки, «Однако неожиданно», «Знаю, что человек пишет на вид песни ни о чем, но, если прислушаться, можно найти море гениальных идей, я подозреваю, что с картиной также», — прокомментировали подписчики.

Андрей Потапенко у себя в соцсетях продублировал пост отца, но уточнил, что работы стоят по 3 миллиона долларов.