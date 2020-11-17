Оказалось, исполнитель и его наследник решили подзаработать для благотворительности и нарисовали по картине. Потап предлагает поклонникам приобрести свой шедевр «Красная рыба» или остановить выбор на произведении своего ребенка, изобразившего новогоднюю ель в лучах северного сияния.
«Сколько дадите за картину? Все деньги на благотворительность, выставлю через 5 дней, когда краска высохнет!» — анонсировал Потап предстоящую продажу.
«3 копейки, «Однако неожиданно», «Знаю, что человек пишет на вид песни ни о чем, но, если прислушаться, можно найти море гениальных идей, я подозреваю, что с картиной также», — прокомментировали подписчики.
Андрей Потапенко у себя в соцсетях продублировал пост отца, но уточнил, что работы стоят по 3 миллиона долларов.