Многовекторность, которую пытается сохранить Белоруссия, не укладывается в понятие союзнических отношений с Россией, считает политолог Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Лукашенко продолжает политику многовекторности. Нам не нужны его слова, его заверения в дружбе и любви. Он их делал сотни раз. Нам даже "дорожные карты" не нужны, нам нужны конкретные дела. Нам нужна интеграция. Как говорят на Востоке, от повторения слова "халва" во рту сладко не будет», — отметил политолог.

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

«В течение последних месяцев Лукашенко и представители его придворного политологического корпуса заявляли, что Белоруссия сохранит политику многовекторности. Лукашенко и все, кто там живет, могут поступать так, как им угодно. Но многовекторность не укладывается в понятие союзнических отношений», — подчеркнул эксперт.

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