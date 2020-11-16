Белорусское общество будет все больше отворачиваться от Александра Лукашенко, считает политолог Богдан Безпалько

Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ рассказа в интервью изданию Украина.ру.

В пятницу, 13 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями СМИ России, Украины, Молдавии, Казахстана.

- Богдан, президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что объявит детали конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. На ваш взгляд, какой проект Конституции он может предложить народу Белоруссии?

— Пока он конкретно не предложил ничего, сложно предположить, что он может предложить детально. Вероятно, это будут проекты каких-то реформ, рассчитанных на длительный период, в рамках которых он может находиться у власти и в рамках которых не предполагается досрочных выборов президента или парламента.

Алексей Дзермант: Лукашенко может объявить о конституционной реформе в январе-феврале © Facebook, Алексей Дзермант

Снаружи будет казаться, что президент и народ едины. Мне это напоминает лозунг времен СССР: "Народ и партия едины". Хотя в реальности никакого единства не было, была жесткая кастовая система.

- На той же встрече Лукашенко вновь заявил о своих симпатиях к России. «Куда ни кинь, без России нам будет очень сложно», — сказал он.

— Лукашенко продолжает политику многовекторности. Нам не нужны его слова, его заверения о дружбе и любви. Он их делал сотни раз. Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Нам даже дорожные карты не нужны, нам нужны конкретные дела. Нас нужна интеграция. Как говорят на Востоке, от повторения слова халва во рту сладко не будет. Нам нужны конкретные меры, которые уже давно были собраны в пакеты документов и представляли собой определенные действия в области экономики, законодательства, военного строительства, союзных соглашений в области геополитики. Ничего этого Александр Григорьевич не подписал и не исполняет. В течение последних месяцев Лукашенко и представители его придворного политологического корпуса заявляли, что Белоруссия сохранит политику многовекторности.

Лукашенко и все, кто там живет, могут поступать так, как им угодно. Но многовекторность не укладывается в понятие союзнических отношений

- Лукашенко жестко отреагировал на слова украинского журналиста о том, что Владимир Зеленский пообещал не называть его президентом. Лукашенко напомнил, что рейтинг его коллеги обвалился с 70% до 22-30%. «Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», — добавил он. Следует ли ожидать обострения отношений между Киевом и Минском?

Белоруссия: пятница, 13-е. Как Беломайдан получил сакральную жертву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Порошенко с Лукашенко были прекрасные отношения. И ничто не мешало Лукашенко на протяжении последних шести лет очень сложных для нашей страны, поддерживать дружеские отношения с Украиной.

Посмотрите, какие заявления Лукашенко делал в отношении стран Балтии, Евросоюза. И тут же он отправляет туда свои предложения, и по-прежнему транзит идет через страны Балтии и будет, скорее всего, продолжаться. Так что это работа на публику. Вот, какой я народный и говорю по-простому…

- Накануне встречи с журналистами в Минске погиб Роман Бондаренко, который попытался остановить людей в черном, срывающих бчб-символику. К чему это может привести?

— Это было неизбежно. Когда стали применять боеприпасы с резиновыми пулями, было неизбежно, что кто-то погибнет или получит увечья. Это печально для режима Лукашенко, потому что гибель, возможно, не последняя, это один из триггеров для постоянной эскалации протестов для подпитки энергии возмущения тех людей, которые может быть уже устали от протестов или устали от того, что их протесты ничего не могут изменить.

Некоторые люди после подобных смертей, могут поставить себе цель идти до конца. Так что не думаю, что смерть Бондаренко была запланирована кем-то, но то, что она была закономерна и неизбежна это безусловно.

Для Лукашенко это плохой знак, хотя он сам тоже готов идти до конца. Очевидно, что такого рода трагические инциденты уменьшают шансы на реализацию его плана относительно того, что протесты сами собой рассосутся, удастся расколоть оппозицию и обмануть население путем обещания разного рода реформ.

Как он будет разговаривать на всенародном собрании после того, как был убит гражданин? Я понимаю, если бы он бросался с оружием на правоохранителей. А так из-за ленточки быть избитым людьми, которые не имели знаков различия… Понятно, это какие-то замаскированные силовики. Это очень символично и плохо для Лукашенко.

- Может ли произойти еще большее кровопролитие, когда критическая масса недовольства наполнится?

— Конечно, может. Это как колесо, которое само себя раскручивает. Но сейчас его раскручивает сам Лукашенко. У него нет другого выхода, потому что если он сдаст назад, его тут же отстранят от власти. Поэтому он может только идти вперед по головам дальше.

Дмитрий Болкунец: Лукашенко не откажется от попыток передать власть сыновьям © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Но он уже пообещал журналистам, что «вдруг» этого не произойдет. «Вдруг я от президентских полномочий не откажусь», — заявил он.

— Он постоянно что-то обещает. На протяжении последних 20 лет он заявлял. Что власть ему надоела, но на практике все происходит по-другому. Естественно, что он сам уходить не собирается. Это «вдруг» может произойти помимо его воли, помимо воли его силовиков.

- Светлана Тихановская уже предложила создать Народный трибунал для расследования преступлений Лукашенко. Это лишь очередное громкое заявление?

— Тихановская это такой Шантеклер, который что-то видит издалека и кукарекает. Тихановская не имеет реального влияния на протесты. Протесты происходят сами по себе, а она делает заявления сама по себе. Народный трибунал или обычный суд, районный или Верховный. Если Лукашенко потеряет власть он, безусловно, под него попадет. Потому что люди, которые сейчас выступают против него, неизбежно отдадут его и силовиков ряд госчиновников под суд. Ему не простят ни протестов, ни унижений, ни смертей.

Случай с Романом Бондаренко очень громкий и демонстративный. Лукашенко попадет под трибунал независимо от того, стремится ли к этому Тихановская или всего лишь обращает на себя внимание.

- Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории. Насколько обоснованы претензии Лукашенко. Действительно ли Россия буде препятствовать закупке и транзиту нефти через свою территорию?

— Россия вправе защищать свои интересы во всех областях, в том числе и в экономической. Да и Казахстан не захочет обострять отношения с Россией, чтобы удовлетворить желания Лукашенко. Помимо прочего, я не доверяю всем этим заявлениям, потому что еще зимой Александр Григорьевич говорил о том, что Белоруссия договорилась и будет закупать альтернативную нефть в Норвегии и Саудовской Аравии. Сейчас нефть дешевая. Куда же делись все его желания о закупках альтернативной нефти?

Кроме того, Казахстан не собирается продавать нефть Лукашенко на таких льготных условиях, как Россия.

Это то же самое, что Лукашенко говорил в начале года, только теперь вместо Норвегии и Саудовской Аравии фигурирует Туркмения и Казахстан. В реальности этот сценарий не состоится. В реальности самым дешевым сырьем, который может обеспечить белорусскую экономику, является нефть из Российской Федерации.

Ростислав Ищенко: Что мешает Лукашенко признать, что народ избрал президентом его сына? © РИА Новости, Нина Зотина

Нам нужна интеграция. В этом случае не понадобится ни саудовская нефть, ни норвежская, ни казахстанская, ни какая-либо другая.

Так что либо интеграция, либо свободное плавание с полной ответственностью за свою независимость и суверенитет. Потому что эти понятия предполагают полную ответственность, которую нельзя перекладывать на наше руководство, на наших налогоплательщиков, наш бюджет и нашу страну в целом.