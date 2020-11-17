Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал самые распространенные заблуждения родителей при назначении детям антибиотиков. Об этом медик написал в Instagram 15 ноября

Коронавирус: Комаровский рассказал, почему корабль опаснее самолета © Facebook, Евгений Комаровский

«Способствующий фактор — преступная государственная политика, создающая условия и допускающая возможность свободного обращения антибактериальных препаратов», — написал Комаровский.

Раскритиковал он и применение такого рода препаратов в качестве профилактики. Педиатр ужаснулся тому, что в эффективности применения антибиотиков для предотвращения болезни уверены многие врачи. А это, говорит Комаровский, тоже происходит с позволения руководящих органов системы здравоохранения.

«Врачи их (антибиотики. — Ред.) прописывают при первом же чихе и соплях», «В Германии, кстати, антибиотики не продаются без рецепта врача. Как правило, удается избежать этих ошибок как раз из-за недоступности антибиотиков в открытой продаже», «Как врач чаще всего сталкиваюсь с тем, что с 3-го дня температуры родители требуют антибиотик и очень непросто переубедить их», — написали пользователи.