Житомирский журналист Сергей Форест считает, что протесты против карантина выходного дня на Украине могут быть организованы представителями крупного капитала. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Я не говорю, что эти протесты проплачены, хотя не исключаю и такой возможности, что есть тут какая-то финансовая составляющая. И даже, скорее всего, такая составляющая есть. Потому что у нас народ не может выйти на протесты даже за своё. Вот хотя бы возьмём тот факт, что повысили коммунальные платежи. Люди не выходят протестовать, хотя это каждого касается», — сказал он.

Вирус, нищета и глупость © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14—15 ноября и продлится 3 недели — до полуночи 30 ноября. Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.