По украинским городам катится волна протестов: представители малого бизнеса и наёмные работники требует не вводить карантин выходного дня, опасаясь разорения. Пока сложно сказать, чем закончатся выступления, но можно допустить, что в выигрыше будет крупный капитал

Локдаун выходного дня. Бессмысленный и беспощадный © REUTERS, Valentyn Ogirenko

- Сергей, сейчас проходят многочисленные акции протеста против введения так называемого карантина выходного дня. Мы видим, что в некоторых городах не только предприниматели протестуют, но и мэры выступили против планов центральной власти. Что происходит?

— Причина протестов понятна, локдаун выходного дня затронет интересы предпринимателей, малый бизнес загоняют в угол, лишают его всего. При этом нет никакой помощи от государства. Предпринимателям не остаётся другого выхода, как только протестовать. Я сам предприниматель, вполне понимаю возникающие сегодня проблемы и потому солидарен с протестующими.

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- Протесты связаны и с таким избирательным подходом?

— Отчасти да. Малому бизнесу грозят колоссальные убытки, ведь именно в выходные люди имеют время сходить в магазин, в кинотеатр, посидеть в кафе. Крупный бизнес совсем в другой ситуации. Получается, что одни будут получать сверхприбыль, а другие могут оказаться на грани разорения.

Да и выглядит идея локдауна выходного дня довольно странно. Получается, что в рабочие дни коронавирус отдыхает, а в выходные только он опасен. Где логика?

Карантин выходного дня не затронет открытые рынки © Украина.ру/Стрингер

С другой стороны, есть опасность, что этим протестным движением будут манипулировать, как это не раз случалось. Я разделяю возмущение людей, вижу, что они правы, но я вижу и то, что кто-то же организовывает эти протесты.

- Кто же?

— Я уже написал как-то у себя в соцсети, что имею такое подозрение: организуют эти протесты люди, которые далеко не являются малыми предпринимателями. Это представители крупного капитала. Я не говорю, что эти протесты проплачены, хотя не исключаю и такой возможности, что есть тут какая-то финансовая составляющая. И даже, скорее всего, такая составляющая есть. Потому что у нас народ не может выйти на протесты даже за своё. Вот хотя бы возьмём тот факт, что повысили коммунальные платежи. Люди не выходят протестовать, хотя это каждого касается.

«Карантин? Все на выход»: советник главы Офиса президента Уманский подал в отставку © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Во всяком случае это касается наёмных рабочих, тех, кто работает в кафе, в ресторанах, в кинотеатрах. У владельцев этих заведений есть сколько-то сотрудников. Очевидно, что они каким-то образом мотивируют этих людей, чтобы они вышли на акции протеста. Не думаю, что без финансирования возможны массовые акции.

- Предприниматели располагают определёнными средствами, вероятно, они в состоянии профинансировать протесты в защиту своих же интересов… Разве не могут они самоорганизоваться?

— Средствами они располагают, но общество у нас настолько не созревшее, что о самоорганизации говорить рано. У нас не Америка, где политические партии финансируются людьми, а не отдельно взятыми сверхбогачами. Они тоже там есть, но и движение снизу присутствует. А у нас такого движения сейчас абсолютно не видно, всё в этом смысле более пассивно.

- Это после всех майданов?

Петицию против карантина на сайте Зеленского за 2 дня поддержали уже более 11 тыс. человек © REUTERS, Valentyn Ogirenko

- Но, кажется, это суть медицинской реформы, осуществляемой во всей стране?

— Да, однако учреждения на местах закрывают решениями местной власти, они могли бы побороться за интересы людей, притормозить хотя бы этот вопрос. Они же прекрасно понимают, что эпидемия туберкулёза, которая длится в Украине с 1995 года, не преодолена. Наоборот! Украина находится в топе мировых рейтингов по заболеваемости туберкулёзом, по смертности. Почему-то по всем негативным показателям мы среди лидеров — по коррупции и теперь уже по развалу медицины… Хотя ещё всего лет 10 тому назад дела у нас были не настолько плохи.

- Вы говорили о местной власти. Возможно, ситуация изменится после прошедших местных выборов? Как вы оцениваете их результаты?

— Я посмотрел, кто прошёл, какие партии, какие люди. По-моему, вряд ли стоит ожидать изменений к лучшему. Нет оснований на это надеяться, потому что прошли снова представители крупного капитала. Партии, которые на самом деле являются бизнес-проектами. Например, я считаю бизнес-проектом является та же партия мэров «Пропозиция», которая, кстати, имеет отношение к организации упомянутых митингов предпринимателей, по крайней мере, в Житомире.

Может быть, большее влияние на ситуацию в Украине окажут выборы президента в США. Хотя официального результата мы ещё не знаем, но сторонники Байдена и Демпартии у нас уже празднуют победу. Кто эти сторонники? Они ранее все были, скажем так, в одном котле, а потом разошлись по разным партиям — кто оказался в «Европейской солидарности» бывшего президента Петра Порошенко, кто в «Пропозиции», кто в каких-то других партиях. Но на самом деле это всё одна компания. И они могут раскачать ситуацию.

- Но чем Зеленский отличается от Порошенко? Это ведь при Зеленском подготовлены законопроекты об интернировании граждан России, о возможности для СБУ вмешиваться в работу СМИ. Как вы эти проекты оцениваете?

— Мне сложно судить об этих законопроектах, я их ещё не просматривал. В целом, конечно, это не вызывает оптимизма. Но сложно также сказать, насколько они соответствуют видению самого президента. Судя по тем событиям, которые происходят на местах, можно констатировать, что у Зеленского нет сильной команды.

Те же митинги предпринимателей проходят во многих городах, и возникает вопрос, почему власть на местах никак не пытается сгладить ситуацию, не пытается найти компромисс, найти какие-то решения. Получается, что представители президентской партии «Слуга народа» на местах подыгрывает его оппонентам. Во всяком случае команда власти видит, что ситуация снизу накаляется, но не предпринимает никаких действий, чтобы этот огонь пригасить.

- Ваш прогноз — смогут ли протесты предпринимателей увенчаться успехом?

Власти Одессы отказались от карантина выходного дня © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Вот и в этом случае, я считаю, протестными настроениями будут манипулировать.

- Для чего?

— Идёт подготовка к досрочным парламентским выборам. На мой взгляд, самого президента трогать не будут, но его ослабят. А как это можно сделать? Перезагрузкой парламента. Для этого надо создать необходимые условия, вот их и создают. И это не только локдаун и убытки малого бизнеса. Например, есть запрет проведения плановых операций. При этом понятно, что для депутатов, для чиновников высокого ранга возможности лечиться сохранят. А куда идти простым людям?

Даже для лечения ковидных больных не хватает врачей. Если ситуация ухудшится, то смертность может возрасти не только и не столько из-за пандемии. Сколько людей умрёт не от коронавируса, а от невозможности вылечиться от других болезней?

Мэр Черкасс назвал введение карантина выходного дня большой ошибкой © Facebook, Анатолій Бондаренко

Вот так мне видится ситуация. Крупный капитал борется за власть и за деньги, при этом интересы простых граждан некому защитить.

- А что же левые силы?

— Левые? Это ахиллесова пята Украины. Левые партии и движения в Украине напоминают мне боксёра, который после пропущенного удара стоит на одном колене на ринге, и рефери отсчитывает ему секунды… Нет лидеров, а те, которые есть, не способны к решительным действиям, они предпочитают договариваться. У левых сейчас нет ни креатива, ни энергии. Мне это горько говорить, поскольку я сам придерживаюсь левых взглядов, я за социальную справедливость. В результате место, которые освободили левые, занимают правые. Вот недавно была новость, что протестующих предпринимателей готов поддержать «Нацкорпус».

Не буду только левых критиковать. Как ведёт себя вся так называемая оппозиция? У нас оппозиции много, даже Порошенко будто бы оппозиция. На словах одно, а как посмотришь, кого они приводят к власти на местах, так и становится понятно, что слова у оппозиции расходятся с делом.

Остаётся лишь надеяться на то, что люди поймут, кто на самом деле защищает их интересы, а кто только говорит об этом. И что появятся новые лидеры, которые выдвинут идеологию, способную действительно объединить всех украинцев, объединить страну.