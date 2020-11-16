Локдаун выходного дня на Украине затронет интересы предпринимателей, малый бизнес загоняют в угол, лишают его всего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест

При этом гипермаркеты имеют возможность зарабатывать, отметил журналист.

«Малому бизнесу грозят колоссальные убытки, ведь именно в выходные люди имеют время сходить в магазин, в кинотеатр, посидеть в кафе. Крупный бизнес совсем в другой ситуации. Получается, что одни будут получать сверхприбыль, а другие могут оказаться на грани разорения», — сказал собеседник издания.

Украина будет жить при Байдене и в карантине. Главное на неделе 7—13 ноября от экспертов © REUTERS, Gleb Garanich

На Украине же никакой помощи от государства не наблюдается, хотя и создан многомиллиардный антикоронавирусный фонд. Поэтому вполне резонно, что предприниматели приняли решение организоваться и вместе выйти на улицы.

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Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14—15 ноября и продлится 3 недели — до полуночи 30 ноября. Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.