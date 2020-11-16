При этом гипермаркеты имеют возможность зарабатывать, отметил журналист.
«Малому бизнесу грозят колоссальные убытки, ведь именно в выходные люди имеют время сходить в магазин, в кинотеатр, посидеть в кафе. Крупный бизнес совсем в другой ситуации. Получается, что одни будут получать сверхприбыль, а другие могут оказаться на грани разорения», — сказал собеседник издания.
По его словам, идея локдауна выходного дня довольно странная, так как получается, что в рабочие дни коронавирус отдыхает, а в выходные он опасен. Кроме того, за рубежом малый бизнес в условиях пандемии коронавирусной инфекции получает дотации от государства.
На Украине же никакой помощи от государства не наблюдается, хотя и создан многомиллиардный антикоронавирусный фонд. Поэтому вполне резонно, что предприниматели приняли решение организоваться и вместе выйти на улицы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14—15 ноября и продлится 3 недели — до полуночи 30 ноября. Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.