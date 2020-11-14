Суды в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании рассматривают заявления штаба Трампа о масштабном мошенничестве на выборах, которые, по предварительным данным, выигрывает Байден. В пятницу Трамп впервые за неделю выступил перед журналистами. Тем не менее, он отказался ответить на вопросы журналистов, в том числе и на то, собирается ли он признавать свой проигрыш.
Журналист отметил, что Трамп не строит планов по свержению правительства, а лишь хочет честной и конкурентной борьбы.
«Мне он показался чемпионом-тяжеловесом в финальном раунде битвы, готовый ответить на удар гонга… Он сказал мне, что он реалист, сказал, что поступит правильно», — сказал Ривера.
По словам корреспондента, у него создалось впечатление, что если процесс будет против Трампа, то он будет следовать конституции США и покинет Белый дом.