Президент США Дональд Трамп будет следовать конституции страны и покинет Белый дом, если на выборах подтвердится победа его оппонента Джо Байдена. Об этом 13 ноября рассказал корреспондент Fox News Херальдо Ривера в эфире этого телеканала по итогам своего разговора с Трампом

Все кончено. СМИ сообщили, что сделает Трамп, когда официально объявят победу Байдена © REUTERS, Jonathan Ernst

Журналист отметил, что Трамп не строит планов по свержению правительства, а лишь хочет честной и конкурентной борьбы.

«Мне он показался чемпионом-тяжеловесом в финальном раунде битвы, готовый ответить на удар гонга… Он сказал мне, что он реалист, сказал, что поступит правильно», — сказал Ривера.

По словам корреспондента, у него создалось впечатление, что если процесс будет против Трампа, то он будет следовать конституции США и покинет Белый дом.