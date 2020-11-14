В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский выразил мнение, что кардинальных перемен на украинском направлении ждать не стоит, потому что внешнюю политику при президенте-республиканце Дональде Трампе продолжали контролировать демократы

По словам эксперта, в случае смены власти США вернутся к внешнеполитическому курсу, который проводила администрация 44-го президента Барака Обамы, при этом меньше всего эта перемена повлияет на действия Вашингтона в отношении постсоветского пространства и в первую очередь Украины.

«Трамп так и не смог существенно вмешаться в американскую систему связей, проводящую политику в отношении этой страны. Когда он попытался вникнуть в ситуацию на Украине, это активно использовали его противники, что, несмотря на отсутствие оснований для каких-то обвинений, всё же нанесло по нему существенный удар», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski

По его словам, в результате вся система американских отношений с Украиной осталась в руках представителей Демократической партии, точнее, того круга дипломатов, которые связаны с Демократической партией и с Джорджем Соросом.

«Эта система оказалась в последние годы несколько расшатанной, но можно сказать, что фактор Трампа был далеко не основным. Сейчас эта система, возможно, снова станет более активной и ясной, но предполагать, что политика США в отношении Украины как-то существенно изменится, не приходится. Все основные перемены в этой области произошли ещё раньше — и при демократах, и даже при Трампе, без всякого его вмешательства. Так что линия тут вполне определённая, никаких принципиальных новшеств, я думаю, не будет», — заявил Неменский.

Украинская тематика чуть не поставила крест на политической карьере нынешнего президента США Дональда Трампа. В 2019 году он попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в телефонной беседе провести расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Демократы обвинили американского лидера в том, что он шантажирует Киев тем, что если власти Украины не предоставят эту информацию, то Вашингтон прекратит оказывать военную помощь, и на основании этого инициировали процедуру импичмента, но Сенат оправдал Трампа.