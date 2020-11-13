Избранный мэр Харькова Геннадий Кернес намерен лично присутствовать на церемонии вступления в должность, заверил журналистов директор Департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, пишет 13 ноября Depo.ua

Действующий мэр Харькова Кернес переизбрался на новый срок в первом туре местных выборов, который прошел на Украине 25 октября. Еще в середине сентября стало известно, что градоначальник подхватил коронавирус, его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» из-за возникших осложнений, после чего мэр на публике не появлялся.

По словам Сидоренко, Кернес будет в день своей инаугурации в Харькове.

«Все эти выдумки об инаугурации в "Шарите" оставьте тем, кто их производит», — сказал он.

Ранее в СМИ регулярно публиковались слухи о смерти Кернеса, при этом каждый раз они опровергались его окружением. Также журналистами была обнародована информация, согласно которой председатель харьковской территориальной комиссии может приехать в Германию, чтобы в клинике принять присягу у избранного мэра. Кернес передал привет из «Шарите» — фото © Facebook, Геннадий Кернес

На сегодняшний день единственную общедоступную фотографию харьковского городского головы после госпитализации в «Шарите» опубликовал 10 ноября у себя в соцсетях украинский бизнесмен Павел Фукс.

Присяга избранного мэра, по закону, должна состояться на сессии городского совета. Точная дата такой сессии пока неизвестна. При этом Кернес теоретически может написать специальное заявление, сославшись на невозможность участвовать в церемонии в ходе конкретной сессии по состоянию здоровья. В этом случае присяга может состояться в любую другую сессию.