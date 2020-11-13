При длительном ношении средств защиты, выступающих щитом между человеком и коронавирусом, можно столкнуться с другой проблемой: кожными заболеваниями. Об этом сообщают «Факты» 13 ноября

Последние исследования, проведенные на эту тему в Великобритании, показали, что экземой и дерматитом страдают многие медицинские работники как раз из-за ношения маски. Причина в составе волокна, из которого изготавливают это средство защиты. В основе фетр, а он вызывает микротрение и, как следствие, раздражение кожи.

Длительное ношение перчаток, говорят врачи, тоже имеет свои последствия. Помимо дерматитов это еще и грибковые и микрогрибковые поражения кожи кистей рук и межпальцевых складок.

Штраф за отсутствие маски или перчаток на Украине колеблется в пределах от 170 до 255 гривен (500-700 руб.).