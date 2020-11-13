«Спасибо за твою смелость, спасибо за красоту, спасибо за смех!» — подписал фото ведущий.
«Жизнь продолжается…», — ответила ему одна из подписчиц.
С 2012 года телеведущий Дмитрий Шепелев жил гражданским браком с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын, а в 2015 году исполнительница умерла, оставив мужчину одного с ребенком.
В отношениях с новой девушкой Шепелев находится с 2016 года, но придать их огласке решил только сейчас. Шоумен рассказал, что познакомился с ней благодаря сыну, который ходил в один детский сад с ребенком Тулуповой.
СМИ сообщают, что ведущий сделал своей избраннице предложение.