После того как Киев перекрыл Северо-Крымский канал, обеспечивающий до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть из которых поступит из федерального бюджета.
Парламентарий отметил, что Крым не требует и не просит Украину возобновить подачу воды, потому что понимает, чем могут обернуться эти переговоры.
«Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду. Кроме того, нет никаких гарантий, что Киев снова попытается перекрыть Северо-Крымский канал, шантажируя крымчан», — подчеркнул Шеремет.
Политик добавил, что при поддержке федерального центра Крым справится со всеми вызовами, как это уже было не раз.