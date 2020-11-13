Переговоры с Киевом о поставках днепровской воды в Крым на данный момент исключены, так как украинская сторона не способна гарантировать ее безопасность. Об этом 13 ноября рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости

«Крым. Отечество. Навсегда». УкрСМИ: в Крыму пьют воду из батарей Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть из которых поступит из федерального бюджета.

Парламентарий отметил, что Крым не требует и не просит Украину возобновить подачу воды, потому что понимает, чем могут обернуться эти переговоры.

«Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду. Кроме того, нет никаких гарантий, что Киев снова попытается перекрыть Северо-Крымский канал, шантажируя крымчан», — подчеркнул Шеремет.

Политик добавил, что при поддержке федерального центра Крым справится со всеми вызовами, как это уже было не раз.