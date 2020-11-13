Все больше молодых людей в Белоруссии реально оценивают текущую ситуацию в стране и преимущества интеграции в рамках Союзного государства, считает политолог, член президиума оргкомитета партии «Союз» Дмитрий Семченко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, молодежь во всех странах традиционно радикальна.

«Популярный случай рассуждения: необходимы перемены, больше свободы и т.п., страна должна стать гораздо лучше, и в итоге это позволит им… свободно безвозвратно уехать учиться и работать в лучшие страны Запада», — сказал Семченко.

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко Александра Лукашенко, была свидетелем периода относительного благополучия и повышения уровня жизни после развала 1990-х годов.

«Однако не так уж все печально с молодежью Беларуси — есть достаточно большое количество зрелых и образованных молодых людей, которые реально оценивают текущую ситуацию и в том числе преимущество интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС», — подытожил эксперт.

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