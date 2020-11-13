По его словам, молодежь во всех странах традиционно радикальна.
«Популярный случай рассуждения: необходимы перемены, больше свободы и т.п., страна должна стать гораздо лучше, и в итоге это позволит им… свободно безвозвратно уехать учиться и работать в лучшие страны Запада», — сказал Семченко.
При он отметил, что молодежь, которая родилась или формировалась в период нахождения у власти Александра Лукашенко, была свидетелем периода относительного благополучия и повышения уровня жизни после развала 1990-х годов.
«Однако не так уж все печально с молодежью Беларуси — есть достаточно большое количество зрелых и образованных молодых людей, которые реально оценивают текущую ситуацию и в том числе преимущество интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС», — подытожил эксперт.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.