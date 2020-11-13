В сети обсуждают совместный снимок Софии Ротару и Филиппа Киркорова, сообщает портал Hyser 11 ноября

Экс-помощница Ротару вышла из тюрьмы, а саму певицу обокрали © Кадр из программы «Звезды сошлись»

Ротару улыбается фотографу, а Киркоров завороженно смотрит то ли на грудь певицы, то ли на бокал шампанского в ее руке.

«Как молоды мы были», «Филипп, надо было на Софе жениться, а не на Алле», «ФилоСофия», «София Михайловна хороша рядом с любым красивым мужчиной», «В паре смотритесь очень», — написали в комментариях фанаты звезд.

«Песня года» — советский и российский телевизионный фестиваль песни, стартовавший в 1971 году. В 2003 году Ротару представила на конкурсе песню «Белый танец». За нее артистке также присудили российскую музыкальную премию «Золотой граммофон».