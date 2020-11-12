Дом находится на Киевском Подоле, на улице Нижний Вал, 27-29. При этом у застройщика нет права пользования земельным участком под домом.
По словам Балицкой, ГАСИ уже отказывала застройщику, ООО «Патели Лизинг», в выдаче сертификата о готовности объекта. Застройщик обжаловал решение и выиграл дело в первой инстанции, обязав госархстройинспекцию издать сертификат о его вводе в эксплуатацию и внести необходимые сведения в реестр.
Балицкая заявила, что подала обращение в ГАСИ и Киевсовет с просьбой обеспечить обжалование этого «абсурдного решения». Также она призвала депутатов девятого созыва «приобщиться к процессу и отстоять позицию киевлян и Киевсовета восьмого созыва в деле Дома-монстра на Подоле».
История дома тянется с 2009 года. Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную документацию для строительства 8-этажного жилищно-офисного комплекса. Из-за пробелов в законодательстве фирма «Патели Лизинг» изменила проект и решила возвести 13 этажей.
В 2015 году Хозяйственный суд Киева запретил вводить строение в эксплуатацию. Киевляне собирали против дома подписи. В 2017 году Киевсовет выиграл апелляцию о незаконности постройки. В 2019 году Хозяйственный суд Киева разрешил снос надстройки выше восьмого этажа, но уже в 2020 году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение о незаконности постройки.