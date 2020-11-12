По решению Окружного административного суда Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) Украины обязана выдать сертификат о готовности скандального киевского дома-монстра. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ольга Балицкая в Facebook 11 ноября

Дом находится на Киевском Подоле, на улице Нижний Вал, 27-29. При этом у застройщика нет права пользования земельным участком под домом.

«Дикий трэш»: киевляне раскритиковали надстройку на крыше дома на Майдане © Тамара Мазур / facebook

Балицкая заявила, что подала обращение в ГАСИ и Киевсовет с просьбой обеспечить обжалование этого «абсурдного решения». Также она призвала депутатов девятого созыва «приобщиться к процессу и отстоять позицию киевлян и Киевсовета восьмого созыва в деле Дома-монстра на Подоле».

История дома тянется с 2009 года. Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную документацию для строительства 8-этажного жилищно-офисного комплекса. Из-за пробелов в законодательстве фирма «Патели Лизинг» изменила проект и решила возвести 13 этажей.

В 2015 году Хозяйственный суд Киева запретил вводить строение в эксплуатацию. Киевляне собирали против дома подписи. В 2017 году Киевсовет выиграл апелляцию о незаконности постройки. В 2019 году Хозяйственный суд Киева разрешил снос надстройки выше восьмого этажа, но уже в 2020 году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение о незаконности постройки.