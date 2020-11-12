Вероятный победитель выборов президента США Джо Байден назначил главу аппарата Белого дома. Об этом 11 ноября сообщили на сайте переходной команды политика

Украинский вопрос закрыт: за какую страну теперь возьмется Байден? Рон Клайн, который возглавлял аппарат Байдена, когда он был сенатором, а затем вице-президентом.

Демократ отметил бесценный вклад Клайна в результат совместной работы, в том числе во время мирового экономического кризиса в 2009 году и кризиса общественного здравоохранения в 2014 году.

«Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми любого политического спектра — это именно то, что мне нужно в главе администрации Белого дома, когда мы противостоим этому кризисному моменту и работаем над объединением страны», — сказал Байден.

Клайн пообещал собрать Байдену и вице-президенту Камале Харрис талантливую команду.

Накануне Байден собрал команду, призванную проанализировать деятельность американских федеральных ведомств и обеспечить транзит власти. В общей сложности в эту группу вошли 500 экспертов, при этом многие из числа новых советников, которые в течение трех месяцев будут заниматься процессом передачи власти в стране от администрации Дональда Трампа к администрации Байдена, ранее работали в команде предыдущего президента-демократа Барака Обамы.

На прошлой неделе Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.