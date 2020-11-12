Никаких проблем в отношениях между Россией и Азербайджаном на данный момент нет, уверен азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ильгар Велизаде: Гарантом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стала Россия © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"

«Если проанализировать соглашение, то понятно, что никаких проблем между нами и Россией нет. Мы могли потратить еще некоторое время на освобождение своих территорий, да, к сожалению, ценой жизни своих солдат. Однако мы приняли во внимание посреднические усилия России, потенциал Российской Федерации в урегулировании ситуации и согласились на ввод российских миротворцев. Тот уровень доверительных отношений, которые существуют между нами, позволил заключить это соглашение», — отметил политолог.

Он также обратил внимание на высокий уровень доверия между Москвой и Анкарой.

«Диалог сейчас развивается по линии Баку—Анкара, Анкара—Москва. Этот формат оказался очень удачным и конструктивным. Недавно Президент РФ назвал Эрдогана договороспособным партнером, с которым можно иметь дело (на заседании дискуссионного клуба «Валдай». — Ред.). К сожалению, российские эксперты не увидели наличие этого диалога», — сказал Велизаде.

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