Украинская рэп-исполнительница Алина Паш на днях сообщила в сторис Instagram, что заразилась COVID-19

«Вот я и коронована», — объявила Паш и посоветовала людям, с которыми общалась в последнее время, быть начеку и следить за здоровьем.

«Я на связи с докторами, вроде бы все верные лекарства есть. Пью воду, много воды. Температурю ночью 38-39, отчего «ломает тело», но такие симптомы когда-то проходили уже, поэтому настроение боевое», — рассказала певица.

«Ты прикольный на сосках-ножках»: заразившийся Куценко воспел коронавирус в стихах © РИА Новости, Денис Макаренко | Перейти в фотобанк Алина Паш родилась в Закарпатской области, ей 27 лет. В 2015 году заняла третье место на шоу «Х-фактор».

В 2019 году Паш зачитала рэп перед президентом на праздновании Дня независимости в Киеве. Также она подверглась травле из-за поездки в Крым в 2015 году.

Ранее, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заразился COVID-19.