Американская певица армянского происхождения Шер 10 ноября в своем Twitter осудила «болезненные уступки» премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нагорном Карабахе

Названо число российских миротворцев, переброшенных в Карабах © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

По словам Шер, жителей страны ждет ад.

«У вас есть нефть, [Дональд] Трамп и [Реджеп Тайип] Эрдоган. Трамп позволил уничтожить курдов, наших союзников. У него и у Эрдогана нет сердца», — заявила артистка.

К посту она прикрепила статью из The Guardian, в которой рассказывалось о негативной реакции в Армении на мирный договор в отношении Нагорного Карабаха.

HELL’S🔥WAITING 4 U AZERBAIJANI MURDER’S‼️AREN’T U TIRED OF KILLING ARMENIANS,TAKING OUR LAND, MAKING OUR CHILDREN ORPHANS ⁉️YOU HAVE THE OIL,ERDOGEN & trump.trump let our allies,The Kurds Be Annihilated,Because He &Erdogan Don’t Have Half a💔Between Them. https://t.co/V3R6O6FtaL — Cher (@cher) November 10, 2020

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остаются на занятых позициях, а в регион входят миротворцы Российской Федерации.