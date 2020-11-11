Названо число российских миротворцев, переброшенных в Карабах
Названо число российских миротворцев, переброшенных в Карабах
© Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
«Вы не устали убивать армян, отнимать наши земли и оставлять детей сиротами?» — написала певица, обращаясь к Азербайджану.
По словам Шер, жителей страны ждет ад.

«У вас есть нефть, [Дональд] Трамп и [Реджеп Тайип] Эрдоган. Трамп позволил уничтожить курдов, наших союзников. У него и у Эрдогана нет сердца», — заявила артистка.

К посту она прикрепила статью из The Guardian, в которой рассказывалось о негативной реакции в Армении на мирный договор в отношении Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остаются на занятых позициях, а в регион входят миротворцы Российской Федерации.