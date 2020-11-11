Поляки устроили акцию протеста из-за жестокого убийства 16-летнего казахстанца по имени Имали в городе Ополе-Любельске в Польше. Об этом 11 ноября сообщает Sputnik

Похоронили «Бората»: казахстанцы потребовали запретить фильмы с английским комиком © commons.wikimedia.org, Michael Bulcik / SKS Soft GmbH Düsseldorf заявил организатор акции протеста Михаил Вольный.

Митингующие потребовали ограничения прав охотников, запрета на стрельбу возле жилых домов и проведения регулярных проверок.

Подросток из Казахстана погиб от огнестрельного ранения 1 ноября. Тогда студенты интерната в Ключковице, среди которых и был убитый подросток, отправились в школьный сад. Подростки услышали приближающуюся машину, испугались и притаились за деревьями. Затем кто-то вышел из автомобиля, и подростки услышали выстрел. Дробь попала в казахстанца — пробила почку, прошла через печень, легкие и лицо. Услышав крики детей, стрелявший скрылся.

Убийцей оказался бывший 51-летний полицейский. Он заявил, что принял подростка за кабана.