«Этот парень мечтал стать программистом и приехал в нашу страну, чтобы учиться у лучших экспертов. А вместо этого его везут домой в гробу. Это недопустимо!» — заявил организатор акции протеста Михаил Вольный.
Митингующие потребовали ограничения прав охотников, запрета на стрельбу возле жилых домов и проведения регулярных проверок.
Подросток из Казахстана погиб от огнестрельного ранения 1 ноября. Тогда студенты интерната в Ключковице, среди которых и был убитый подросток, отправились в школьный сад. Подростки услышали приближающуюся машину, испугались и притаились за деревьями. Затем кто-то вышел из автомобиля, и подростки услышали выстрел. Дробь попала в казахстанца — пробила почку, прошла через печень, легкие и лицо. Услышав крики детей, стрелявший скрылся.
Убийцей оказался бывший 51-летний полицейский. Он заявил, что принял подростка за кабана.