«Вводя такое ограничение, Кабмин не учел того факта, что сегодня в Украине разрешена дистанционная торговля лекарственными средствами. Следовательно, каждый из нас имеет легальную возможность заказать лекарства на сайте аптеки и забрать их у почтового оператора. В случае реализации подобной карантинной меры украинцы утратят возможность вовремя получать заказанные через аптечные сайты препараты», — заявил Смычок.
Он добавил, что такой ограничительный шаг в условиях карантина является абсурдным.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 10 тыс. украинцев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года COVID-19 могут заражаться по 20 тысяч украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. С 14 ноября в стране из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.