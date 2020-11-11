Введение карантина выходного дня на Украине запрещает работу операторов почтовой связи, поэтому данная мера может усугубить эпидемиологическую ситуацию. Об этом 11 ноября сообщил глава Ассоциации фармацевтов Украины Евгений Смычок в комментарии «Украинским новостям»

Актеры «Квартала 95» устроили вечеринку, не смотря на карантин © Ксения Кошевая/Инстаграм

Он добавил, что такой ограничительный шаг в условиях карантина является абсурдным.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 10 тыс. украинцев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года COVID-19 могут заражаться по 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. С 14 ноября в стране из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.