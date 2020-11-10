«Геном коронавируса содержит 30 000 нуклеотидов, последовательностей аминокислот. И случайная замена этой последовательности при репликации вируса уже дает возможность развития нового штамма. Новый штамм может быть менее или более агрессивным», — рассказала Гук.

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Врач подчеркнула, что штаммов много, они все время меняются, и даже она сама уже дважды переболела COVID-19 с перерывом в 4 месяца, что также свидетельствует о мутации вируса.

Об изменениях в днк коронавируса в конце октября сообщили швейцарские ученые. Они уверены, что так называемая вторая волна в Европе — это новые заражения уже мутировавшим вирусом.

 