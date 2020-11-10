Студентка из Мариуполя Донецкой области Алиса Сергеева представила на конкурсе изобретений экологичную тару, изготовленную из каштанов. Об этом 9 ноября сообщил сайт innovation.24tv.ua

Как заявила изобретательница, из 200 граммов каштанов можно изготовить коробку размером 15х10х7 сантиметров. При этом по прочности она не уступит картонной. По мнению Сергеевой, каштановые коробки станут находкой для логистических компаний.

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Особенность упаковки в том, что после использования материал разлагается за 2 недели. Поэтому, в отличие от пластика, она утилизируется экологично и не загрязняет окружающую среду.

Сообщается, что изделие, предложенное украинкой, получило высокие оценки на международном конкурсе инновационных изобретений iCAN в Канаде.