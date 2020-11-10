«Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что требуется замена определенного оборудования», — сказал представитель инфоцентра.
В инфоцентре затруднились назвать предполагаемые сроки возобновления выработки электроэнергии на БелАЭС, поскольку на станции еще продолжаются пуско-наладочные работы.
По данным белорусских СМИ, днем 8 ноября турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.
Как отмечалось, происшествие не представляет опасности, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.