Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева рассказала о профилактике коронавируса и новых данных, полученных об этом заболевании. Оказалось, что прием сопутствующих препаратов и гормональный уровень пациента играют весомую роль в этом вопросе, сообщила медик у себя в Instagram 9 ноября

«Для всех, кто пьет препараты от давления, для снижения холестерина и сердечный аспирин! Хорошая новость состоит в том, что эти лекарства защитят вас от коронавируса! И на 70% снижают риск тяжело заболеть и умереть!» — написала Малышева.

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В качестве профилактики коронавируса Малышева посоветовала проверить уровень витамина Д, а также принимать противовирусные препараты.