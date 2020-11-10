«Для всех, кто пьет препараты от давления, для снижения холестерина и сердечный аспирин! Хорошая новость состоит в том, что эти лекарства защитят вас от коронавируса! И на 70% снижают риск тяжело заболеть и умереть!» — написала Малышева.
Медик уточнила, что «возможно, также защищает от коронавируса» и витамин Д. По крайней мере, исследование показало, что среди тех, кто перенес недуг тяжело или скончался, было много людей с низким уровнем этого гормона.
В качестве профилактики коронавируса Малышева посоветовала проверить уровень витамина Д, а также принимать противовирусные препараты.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. 1️⃣❤️ Для всех, кто пьет препараты от давления, для снижения холестерина и сердечный аспирин! Хорошая новость состоит в том, что эти лекарства защитят вас от коронавируса! И на 70% снижают риск тяжело заболеть и умереть!!! Все, КТО ПЬЕТ ❤️«ПРИЛЫ», ❤️«САРТАНЫ», ❤️«СТАТИНЫ» и ❤️сердечный АСПИРИН — молодцы!!! 💕❗️ПРИЛы — это ингибиторы АПФ — эналоПРИЛ, лизиноПРИЛ, и т.д., 💕❗️САРТАНы — это блокаторы рецепторов ангиотензина — валсСАРТАН, лаСАРТАН и т.д., 💕❗️СТАТИНы — это аторвaСТАТИН, розуваСТАТИН и т.д. 💕❗️Сердечный АСПИРИН- это ТРОМБИТАЛ, КАРДИОМАГНИЛ, ТРОМБОАСС, АСПИРИН КАРДИО И т.д. 2️⃣ ☀️ВИТАМИН Д! Возможно похоже также защищает от коронавируса. В исследованиях было показано, что у тех, кто болел ковидом очень тяжело или умер, уровень ВИТАМИНА Д БЫЛ ОЧЕНЬ НИЗКИЙ. Поэтому сегодня всем рекомендованы следующие правила и дозы приема витамина Д: ☀️‼️Если вы не знаете ваш уровень витамина Д или он нормальный, то вам нужно принимать 1000 МЕ; ☀️‼️Если вы НЕ знаете ваш уровень витамина Д, то вам его нужно определить и врач вам назначит более высокие дозы. 3️⃣ Очень интересно развивается судьба 🤔Арбидола. Сегодня его активно изучают китайцы. Это не русский арбидол. Это его точная копия, созданная китайцами. Так вот. ‼️👍Во-первых, он попал в список препаратов с известным механизмом действия на коронавирус, и это опубликовал знаменитый журнал JAMA — журнал американской медицинской ассоциации. ‼️👍А во-вторых, они провели небольшие исследования и показали, что арбидол помогает предупредить заражение коронаврусом у медработников и в семье, где уже есть больной или инфицированный. Мне кажется, это тоже заслуживает внимания, так как это лекарство есть в России. И у него есть официальное показание — профилактика и лечение коронавирусной инфекции‼️🧐 #малышеваобъясняет #коронавирус #еленамалышева