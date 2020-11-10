Президент Белоруссии Александр Лукашенко в отличие от своего бывшего украинского коллеги Виктора Януковича проводил многовекторную внешнюю политику более целенаправленно, рассчитывая укрепить свою личную власть. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«А у Лукашенко это личная выстраданная позиция. Лукашенко относится к власти значительно более трепетно, чем к себе самому. Это как раз тот случай, когда человек может пожертвовать жизнью в борьбе за власть, потому что жизнь без власти для него ничто», — уверен Ищенко.

Более того, добавил политолог, Лукашенко искренне считает себя единственным, кто может управлять Белоруссией, а все остальные должны ему слепо верить и беспрекословно подчиняться.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.