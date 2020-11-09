Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.
На фермах выполняются жесткие карантинные мероприятия.
Ранее сообщалось, что мутация коронавируса COVID-19 была выявлена у животных на фермах по разведению норок в Дании.
В Копенгагене распорядились забить 15-17 млн норок.
Всемирная организация здравоохранения проинформировала о выявлении случаев заражения коронавирусом норок еще в пяти странах мира — в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.