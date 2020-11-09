На Украине нет случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 норок на фермах. Об этом 9 ноября сообщила Ассоциация звероводов Украины на своем сайте

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что мутация коронавируса COVID-19 была выявлена у животных на фермах по разведению норок в Дании.

В Копенгагене распорядились забить 15-17 млн норок.

Всемирная организация здравоохранения проинформировала о выявлении случаев заражения коронавирусом норок еще в пяти странах мира — в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.