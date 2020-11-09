Вице-премьер Украины и замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников 8 ноября сравнил сложность взятия под контроль Донбасса и возвращения Крыма, передает УНИАН

Резников рассказал, чья экономика страдает от войны в Донбассе © Y27 / wikimedia.org

Резников пояснил, что в Крыму не было боевых действий и «меньше крови пролито».

Он подчеркнул, что «замещение [россиянами] населения в Крыму» является задачей, требующей решения.

«Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть гибридные ходы», — добавил переговорщик.

На прошлой неделе Резников сравнил Донбасс с опухолью, отметив, что эти территории в том числе «больны ментально». По его словам, для Киева есть два сценария взаимодействия с регионом: это вариант «полной ампутации» или «лечение». Сам он отметил, что выступает за вариант «терапии» региона. Позднее вице-премьер пояснил, что речь шла об экологической и экономической обстановке в Донбассе, а не о его жителях.