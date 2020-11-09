План Леонида Кравчука по урегулированию конфликта в Донбассе написан с точки зрения победителя ДНР и ЛНР, хотя Украина подписывала Минские соглашения как сторона, которая заинтересована в прекращении боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

По словам политолога, инициатива Кравчука напрямую противоречит Минским соглашениям, ущемляет права ЛНР и ДНР, а также создает угрозу для них.

«Даже президент с трибуны Верховной Рады говорил об амнистии «для миллионов людей». Как известно, амнистия — это освобождение от ответственности, которая наложена судом. А мы предлагаем амнистию даже тем, кто не попал на суд, для миллионов людей, которые там живут, — они все для нас враги, все паразиты. И это устами президента в его послании парламенту», — сказал эксперт.

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Повышая ставки. Зачем Донбасс предложил Киеву «дорожную карту» выполнения Минских соглашений © REUTERS, Alexander Ermochenko Леонид Кравчук сообщил, что украинская сторона подготовила «План совместных шагов» для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

Украинская сторона утверждает, что это позволит провести местные выборы в Донбассе уже в марте следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Раде с посланием к парламенту, заявил, что не стоит бояться амнистии в Донбассе, поскольку она будет касаться не всех.