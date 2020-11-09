Политолог отметил, что в мировой войне с использованием летального оружия «ни одна страна не сможет победить».
Кроме того, по его мнению, больше «не будет, что только европейская территория или территория России будет задействована [в войне], а Америка издалека будет смотреть и получать дивиденды».
Поэтому сейчас в мире ведется «война за умы, за головы людей. Это холодная война идеологий. И очень крупная война», — сказал Кемени.
По его словам, в этой борьбе за умы человечества уже задействованы средства, которые создаются в сфере искусственного интеллекта.
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