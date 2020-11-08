В Минске в 10:00 8 ноября отключили мобильный интернет перед акциями протеста, с 11:10 в целях «безопасности пассажиров» в метро закрыли все станции 3-й линии, а в центр начали стягивать колонны заградительных машин и бронетехники, передает «Интерфакс-Украина»

Белорусский активист объяснил, что спровоцировало появление «женских маршей» © Facebook, Никита Черкасов

Отмечается, что в связи с этим, помимо автобусов с силовиками, автозаков и водометов на центральных улицах Минска замечены внедорожники заградительной системы «Рубеж», а также порядка 10 БМП с многометровыми заградительными щитами и БРДМ с акустической установкой массового оповещения.

Площади в центре белорусской столицы с раннего утра оцеплены силовиками. По периметру площади Независимости и Октябрьской площади установлены металлические заграждения. Возле них дежурят военные в боевом обмундировании. Они вооружены автоматами Калашникова, экипированы в бронежилеты и каски.

Десятки автобусов с силовиками размещены в районе Немиги, на площади Победы, а также возле музея Великой Отечественной войны у стелы «Минск город-герой» и на Площади государственного флага, возле которой расположена городская резиденция Александра Лукашенко «Дворец Независимости».

С 11 утра в минском метро поезда не останавливаются на всех станциях 3-й линии, а также на станциях «Октябрьская», «Площадь Победы» и трех следующих друг за другом станциях 2-й линии: «Фрунзенская», «Немига» и «Купаловская». Соответственно, переход с 1-й на 2-ю строчку и наоборот невозможен.

Что касается ограниченного доступа к интернету в Минске, то было объявлено, что это требуется «уполномоченными государственными органами».

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская поддержала тех, кто пойдет маршем.

«Мы противостоим беззаконию и насилию уже 90 дней. За эти 90 дней белорусы дали режиму понять, что он потерял легитимность и власть. Но что еще более важно — за эти 90 дней белорусы сами ощутили, что народ — это настоящая сила, которой не нужны никакие идеологи, чтобы знать, в какой стране мы хотим жить», — написала она в своем Telegram-канале.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.