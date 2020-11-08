«Настал такой момент, что такая война с Украиной является невыгодной, непрагматичной, она <…> высасывает Российскую Федерацию в том числе и экономически», — убежден Резников.
По его данным, России нужно содержать примерно 3-3,5 миллиона жителей Донбасса, обеспечивая им пенсии и бюджетные выплаты, с чем экономически российские власти не справляются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование киевского режима отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном гражданстве для жителей ДНР и ЛНР. По его словам, Украина должна заниматься защитой здоровья своих граждан и обеспечением всей необходимой социальной инфраструктуры Донбасса, но, поскольку этого не делается и поскольку в регионе проживают этнические русские, Москва встала на защиту их интересов.