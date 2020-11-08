Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что война в Донбассе опустошает Россию в экономическом плане. Он заявил об этом в интервью «Радио Свобода» 7 ноября

Песков ответил на требование Киева прекратить выдачу российских паспортов в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его данным, России нужно содержать примерно 3-3,5 миллиона жителей Донбасса, обеспечивая им пенсии и бюджетные выплаты, с чем экономически российские власти не справляются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование киевского режима отменить указы президента РФ Владимира Путина об упрощенном гражданстве для жителей ДНР и ЛНР. По его словам, Украина должна заниматься защитой здоровья своих граждан и обеспечением всей необходимой социальной инфраструктуры Донбасса, но, поскольку этого не делается и поскольку в регионе проживают этнические русские, Москва встала на защиту их интересов.