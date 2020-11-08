Президент Армении Армен Саркисян считает, что конфликт в Нагорном Карабахе не разгорелся бы с новой силой, если бы в этом не была заинтересована Турция. Он заявил об этом в эфире украинского телеканала «Украина-24» 7 ноября

Эрдоган активизировал карабахское направление, чтобы избежать сценария Украины в Турции - Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Он назвал Турцию третьей стороной конфликта, которая не заинтересована в перемирии и посредством создания нестабильности в Восточном Средиземноморье хочет стать «региональным большим игроком».

Саркисян считает, что Турция имеет огромное влияние на Азербайджан, в связи с чем влияние на энергоносители, газопроводы и нефтепроводы, которые идут с Каспия, Центральной Азии в Европу, будет под контролем Анкары, что превратит Европу «в какой-то мере в заложника».

Армянский президент также утверждал, что Турция снабжает Азербайджан оружием НАТО и что Североатлантический альянс в этой связи должен оказывать давление на турецкую сторону. Кроме того, по мнению Саркисяна, благодаря Турции за азербайджанскую сторону воюют наемники, в том числе запрещенных в мире экстремистских организаций.

Он высказался за ввод миротворцев в Нагорный Карабах, отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. В регионе продолжаются бои, несмотря на три договоренности о прекращении огня.