«То, что Турция была заинтересована, было очень видно по одной простой причине — по тому, что арцахская (карабахская — ред.) война, к сожалению, не единственное место, где Турция создала нестабильность и в принципе делает все возможное, чтобы разрушить все статусы-кво», — подчеркнул Саркисян.
Он назвал Турцию третьей стороной конфликта, которая не заинтересована в перемирии и посредством создания нестабильности в Восточном Средиземноморье хочет стать «региональным большим игроком».
Саркисян считает, что Турция имеет огромное влияние на Азербайджан, в связи с чем влияние на энергоносители, газопроводы и нефтепроводы, которые идут с Каспия, Центральной Азии в Европу, будет под контролем Анкары, что превратит Европу «в какой-то мере в заложника».
Армянский президент также утверждал, что Турция снабжает Азербайджан оружием НАТО и что Североатлантический альянс в этой связи должен оказывать давление на турецкую сторону. Кроме того, по мнению Саркисяна, благодаря Турции за азербайджанскую сторону воюют наемники, в том числе запрещенных в мире экстремистских организаций.
Он высказался за ввод миротворцев в Нагорный Карабах, отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. В регионе продолжаются бои, несмотря на три договоренности о прекращении огня.