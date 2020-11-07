Сообщалось, что 6 ноября в Киеве на станции метро Славутич 42-летний киевлянин атаковал полицейского из-за замечания о необходимости надеть маску.
«Вчера вечером на столичной станции метро пассажир не захотел надевать защитную маску. Когда полицейский сделал ему замечание и попросил одеть маску, он напал на того с газовым баллончиком и с ножом. Милиционер получил телесное повреждение в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз», — сообщил Степанов.
Министр отметил, что полицейский выполнял свою работу, чтобы защитить здоровье и жизнь человека, который был без маски, и всех окружающих.
Он подчеркнул, что носить маску несложно, «это не какая-то штанга весом 10 кг, которую мы предлагаем за собой таскать».
По словам Степанова, ношение маски, соблюдение дистанции и использование антисептиков — «правила жизни, принятые во всем мире», и граждане Украины также обязаны их придерживаться.