Граждане обязаны соблюдать противоэпидемические требования, отказ от их соблюдения и конфликты с правоохранителями на этой почве недопустимы. Об этом 7 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в ведомстве

Сообщалось, что 6 ноября в Киеве на станции метро Славутич 42-летний киевлянин атаковал полицейского из-за замечания о необходимости надеть маску.

«Вчера вечером на столичной станции метро пассажир не захотел надевать защитную маску. Когда полицейский сделал ему замечание и попросил одеть маску, он напал на того с газовым баллончиком и с ножом. Милиционер получил телесное повреждение в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз», — сообщил Степанов.

Били окна и кусались: в Киеве школьники разгромили трамвай из-за просьбы надеть маски © Украина.ру/Стрингер

Он подчеркнул, что носить маску несложно, «это не какая-то штанга весом 10 кг, которую мы предлагаем за собой таскать».

По словам Степанова, ношение маски, соблюдение дистанции и использование антисептиков — «правила жизни, принятые во всем мире», и граждане Украины также обязаны их придерживаться.