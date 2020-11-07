У дома председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в Василькове прошла акция протеста, участники которой требуют его отставки. Трансляцию с места событий в субботу, 7 ноября, вел Центр противодействия коррупции

«Земельная реформа противоречит Конституции»: Конституционный суд ударил по болевым точкам властей Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк скандировали «Тупицкий, в отставку», поджигали фаеры и даже принесли к дому главы КСУ виселицу.

Первая акция протеста прошла под стенами КСУ состоялась 30 октября. Протестующие требовали от судей подать в отставку и грозили «билетом до Ростова».

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Национальная антикоррупционная прокуратура во исполнение решения КСУ закрыла доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.