В 2021 году в белорусский парламент будет передано предложение об исключении из Уголовного кодекса статьи, предусматривающей наказание в виде расстрела. Об этом 7 ноября заявил белорусский адвокат Дмитрий Горячко-старший в комментарии «Спутник Беларусь»

«Предлагается исключить из Уголовного кодекса такой вид наказания как смертная казнь, заменив его другим видом наказания — пожизненное лишение свободы», — рассказал адвокат.

На Бали украинке грозит смертная казнь из-за посылки с пастилой © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

Как сообщил Горячко, над пакетом дополнений к УК и УПК Белоруссии работали Верховный суд, правоохранительные и государственные органы, юристы, а также Белорусская республиканская коллегия адвокатов.

На сегодняшний день Белоруссия — единственная страна в Европе, где назначается смертная казнь и приводятся в исполнение расстрельные приговоры.

Отмечается, что такие приговоры в стране единичны. Их выносят за особо тяжкие преступления, совершенные с особой жестокостью.