«Предлагается исключить из Уголовного кодекса такой вид наказания как смертная казнь, заменив его другим видом наказания — пожизненное лишение свободы», — рассказал адвокат.
Он добавил, что данное предложение содержится в пакете дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Его планируется передать для рассмотрения депутатам в 2021 году.
Как сообщил Горячко, над пакетом дополнений к УК и УПК Белоруссии работали Верховный суд, правоохранительные и государственные органы, юристы, а также Белорусская республиканская коллегия адвокатов.
На сегодняшний день Белоруссия — единственная страна в Европе, где назначается смертная казнь и приводятся в исполнение расстрельные приговоры.
Отмечается, что такие приговоры в стране единичны. Их выносят за особо тяжкие преступления, совершенные с особой жестокостью.