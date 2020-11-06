«ДНР и ЛНР предложили свою дорожную карту, которая неприемлема для Украины. Украина, в свою очередь, предложила свою дорожную карту, которая неприемлема ДНР и ЛНР. Такой себе разговор глухого со слепым, имитация мирного процесса, обмен пустыми документами, которые в себе ничего не несут. Это путь к замораживанию конфликта, а не к решению», — считает политолог.
Кравчук как опытный аппаратчик не будет инициировать нечто сам, не советуясь с Офисом президента, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Кравчук сообщил, что украинская сторона подготовила «План совместных шагов» для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.
Украинская сторона утверждает, что это позволит провести местные выборы в Донбассе уже в марте следующего года