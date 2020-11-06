«ДНР и ЛНР предложили свою дорожную карту, которая неприемлема для Украины. Украина, в свою очередь, предложила свою дорожную карту, которая неприемлема ДНР и ЛНР. Такой себе разговор глухого со слепым, имитация мирного процесса, обмен пустыми документами, которые в себе ничего не несут. Это путь к замораживанию конфликта, а не к решению», — считает политолог.

Байден и Зеленский, Кравчук и Донбасс. Главное на неделе 30 октября — 6 ноября от экспертов
Байден и Зеленский, Кравчук и Донбасс. Главное на неделе 30 октября — 6 ноября от экспертов
© REUTERS, Mark Makela
Кравчук как опытный аппаратчик не будет инициировать нечто сам, не советуясь с Офисом президента, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее Кравчук сообщил, что украинская сторона подготовила «План совместных шагов» для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

Украинская сторона утверждает, что это позволит провести местные выборы в Донбассе уже в марте следующего года

 