Сообщается, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без маски, из-за чего сотрудник полиции сделал ему замечание.
«Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, находившимся на платформе. Чтобы пресечь незаконные действия правонарушителя один из пассажиров произвел предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать», — говорится в сообщении.
В результате происшествия правоохранитель получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.
В настоящий момент решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также об избрании меры пресечения.