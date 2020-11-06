В Киеве на станции метро «Славутич» задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Коронавирус: вторая волна и аномалии статистики © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк зашел на платформу станции метро без маски, из-за чего сотрудник полиции сделал ему замечание.

«Не желая соблюдать карантинные меры, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, находившимся на платформе. Чтобы пресечь незаконные действия правонарушителя один из пассажиров произвел предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать», — говорится в сообщении.

В результате происшествия правоохранитель получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

В настоящий момент решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также об избрании меры пресечения.