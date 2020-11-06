По словам премьера, в ближайшее время на Украину поступит 2 млн быстрых тестов на коронавирус, которые дают точный результат в течение 15 минут — 1 часа. При этом их точность не такая, как у ПЦР- или ИФА-тестирования.
«Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 минут до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР- или ИФА-тестирование», — рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что Кабинет министров уже проводил консультации насчет использования тестирования населения быстрыми тестами по примеру Словакии.
На Украине за последние сутки был зафиксирован 9721 случай заражения коронавирусом.