На Украине рассматривают возможность массового тестирования на коронавирус по примеру Словакии. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады 6 ноября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, трансляцию вел телеканал «Рада»

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк словам премьера, в ближайшее время на Украину поступит 2 млн быстрых тестов на коронавирус, которые дают точный результат в течение 15 минут — 1 часа. При этом их точность не такая, как у ПЦР- или ИФА-тестирования.

«Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 минут до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР- или ИФА-тестирование», — рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что Кабинет министров уже проводил консультации насчет использования тестирования населения быстрыми тестами по примеру Словакии.

На Украине за последние сутки был зафиксирован 9721 случай заражения коронавирусом.