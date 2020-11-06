Депутаты Рады приняли законопроект, согласно которому будут выписаны штрафы тем, кто во время пандемии и карантина из-за коронавируса откажется носить маски и применять средства защиты. Трансляцию заседания парламента 6 ноября вел телеканал «Рада»

На Украине нарушителей карантина начнут штрафовать на месте © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Пребывание в зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты влечет штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 170 до 255 грн (около 400-650 рублей).

На Украине ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. За сутки на Украине число больных COVID-19 составило 9721, что является новым антирекордом. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря. Также главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.