Власти Белоруссии не считают себя обязанными выполнять рекомендации ОБСЕ, сказал посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 5 ноября

«Белорусские власти не считают представленный документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нём рекомендациями», — заявил Дапкюнас.

Политика или нет? Почему Белоруссия закрыла границы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о «нарушениях прав человека» в Белоруссии.

Странам, входящим в ОБСЕ, рекомендуют не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и настаивать на проведении новых выборов.

В Белоруссии после выборов президента в августе не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «побебительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.