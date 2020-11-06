Вся ситуация с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального — это по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого являются очередные санкции против России. Об этом 6 ноября сообщает Министерство иностранных дел России

Навальный огорчился, что Трамп не осудил его «отравление» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Кроме того, в МИД РФ напомнили, что без реакции остались ноты во внешнеполитические ведомства ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительную информацию во исполнение имеющихся у Берлина, Парижа и Стокгольма обязательств по оказанию правовой помощи по пункту 2 статьи VII Конвенции о запрещении химического оружия. Федеральное ведомство юстиции в ответ на четвёртый запрос от Генпрокуратуры России де-факто отказалось от взаимодействия с российскими коллегами со ссылкой на отсутствие согласия Навального.

«У любого стороннего наблюдателя, далёкого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что всё происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких "правил" в ущерб её национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу», — говорится в материале ведомства.

Сотрудники МИД выразили надежду, что ФРГ воздержится от искусственной политизации ситуации с Навальным, наносящей серьёзный ущерб российско-германским отношениям.