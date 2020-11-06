В ведомстве, в частности, обратили внимание на синхронизацию действий ряда западных стран и мгновенные безапелляционные решения «без намека на попытку разобраться в происходящем».
Кроме того, в МИД РФ напомнили, что без реакции остались ноты во внешнеполитические ведомства ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительную информацию во исполнение имеющихся у Берлина, Парижа и Стокгольма обязательств по оказанию правовой помощи по пункту 2 статьи VII Конвенции о запрещении химического оружия. Федеральное ведомство юстиции в ответ на четвёртый запрос от Генпрокуратуры России де-факто отказалось от взаимодействия с российскими коллегами со ссылкой на отсутствие согласия Навального.
«У любого стороннего наблюдателя, далёкого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что всё происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный "выстрел" в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких "правил" в ущерб её национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу», — говорится в материале ведомства.
Сотрудники МИД выразили надежду, что ФРГ воздержится от искусственной политизации ситуации с Навальным, наносящей серьёзный ущерб российско-германским отношениям.