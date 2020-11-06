Американские элиты могут захотеть сплотить нацию вокруг общей внешней проблемы, что грозит появлением очередной горячей точки в мире. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Если завтра война… Эксперты оценили вероятность майдана в США после президентских выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Нарышкин не исключил, что американские элиты для отвлечения внимания от внутренних проблем США могут начать «раскачивать лодку» во всем мире, дестабилизировать международных отношений и разрушать глобальную систему безопасности.

Корнилов подтвердил вероятность подобного сценария развития событий.

«К большому сожалению, я не думаю, что Америка сейчас уйдет в себя и во внутренние проблемы. Возможно, у нее возникнет соблазн где-то устроить очередную горячую точку, чтобы призвать американцев к единству вокруг внешней угрозы», — сказал он.

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Основными соперниками стали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.