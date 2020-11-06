Если завтра война… Эксперты оценили вероятность майдана в США после президентских выборов
Если завтра война… Эксперты оценили вероятность майдана в США после президентских выборов
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не исключил, что американские элиты для отвлечения внимания от внутренних проблем США могут начать «раскачивать лодку» во всем мире, дестабилизировать международных отношений и разрушать глобальную систему безопасности.

Корнилов подтвердил вероятность подобного сценария развития событий.

«К большому сожалению, я не думаю, что Америка сейчас уйдет в себя и во внутренние проблемы. Возможно, у нее возникнет соблазн где-то устроить очередную горячую точку, чтобы призвать американцев к единству вокруг внешней угрозы», — сказал он.

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Основными соперниками стали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.