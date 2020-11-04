Сейчас в ходе выборов в США начинается самый опасный сценарий, чего больше всего опасались эксперты с обеих сторон, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Ночь после выборов: первые результаты президентской гонки в США © AP,

- Владимир Владимирович, вы у себя в Facebook пишите, что поскольку Трамп фактически объявил о своей победе и заявил, что ее пытаются украсть, начинается самый опасный сценарий. В чем состоит его опасность?

— Начинается то, чего больше всего опасались различные комментаторы в Америке с обеих сторон, когда обе стороны фактически объявят себя победителями. Трамп фактически прямо себя объявил таковым. Байден пока не объявил, но намекнул, что идет к победе по итогам подсчета голосов в большинстве штатов.

Вероятно, ни Трамп, ни Байден не признают своего поражения по итогам этих подсчётов, проигравший назовет победителя мошенником, и, скорее всего, исход этих выборов будет решаться уже не на избирательных участках и избирательных комиссиях, а в судах.

Соответственно, в январе мы можем стать свидетелями уникальной для новейшей истории США ситуации, когда победителя этой президентской гонки будут определять не выборщики, а Конгресс. Это чревато серьезной дестабилизацией политической жизни в США, и в этом и заключается самый опасный для единства Америки сценарий.

- И кто же будет управлять Америкой до января?

— До инаугурации следующего президента главой государства останется Дональд Трамп. В этом плане ни у кого сомнений нет. Другое дело, кто будет управлять потом.

И здесь мы можем столкнуться с ситуацией, о которой предупреждали некоторые аналитики демократической партии, когда в Америке может оказаться два верховных главнокомандующих. Дальше возникнет вопрос, кому же подчиниться армия.

Сценарий, который рисовался лишь в различных фантастических книгах о судьбе Америки, уже перестает быть таковым, и начинает представлять реальную опасность для единства страны.

- У кого из кандидатов больше шансов одержать победу в судах или при помощи уличных акций?

— Мы видим, что вооружились и те, и другие. И сторонники Трампа, и сторонники Байдена готовы отстаивать свой выбор с оружием в руках. Сторонники Байдена в Вашингтоне уже начали это делать.

Конечно же, СМИ и мейнстрим будет костьми ложиться чтобы доказать, что Трамп проиграл. Вопрос только в том, насколько далеко американские готовы зайти с тем, чтобы с любой ценой, даже ценой единства собственного государства добиться победы своего кандидата. Это большой вопрос.

Многие «красные линии» эти элиты уже перешли, и они считают, что отступать некуда. Мы реально сталкиваемся с ситуацией, которая еще недавно казалась невозможной.

- Как в этом случае будет меняться внешняя политика Вашингтона? Америка будет замыкаться в себе, или попытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем агрессивным поведением на международной арене?

— Я боюсь сценария, который озвучил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью Дмитрию Киселёву. По его мнению, безответственные американские элиты могут решить, что самый лучший выход из этой ситуации — раскачивать лодку во всем мире, дестабилизировать международных отношений и разрушать глобальную систему безопасности.

К большому сожалению, я не думаю, что Америка сейчас уйдет в себя и во внутренние проблемы. Возможно, у нее возникнет соблазн где-то устроить очередную горячую точку, чтобы призвать американцев к единству вокруг внешней угрозы.

- А страны-сателлиты США с ослаблением Америки будут слабеть, или, как сейчас модно говорить, «русскому медведю придется отбиваться от своры собак»?

— Как известно, ключ к глобальной стабильности — в руках Вильнюса. Кого они признают президентом в США, так и будет.

Если же говорить серьезно, то все западные элиты, за исключением пары стран вроде Польши или Израиля, мечтают о победе Байдена. Но ясно, что они не пойдут по белорусскому сценарию как Литва и Польша, и не будут признавать кого-то избранным лидером до того, как там ситуация устаканится. Потому что цена может быть очень большой.

Им остается надеяться, что американцы сами у себя как-то разберутся. Другого варианта у Запада и Европы нет.