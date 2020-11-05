Президент Белоруссии Александр Лукашенко все равно будет вынужден покинуть свой пост. Он сам создал ситуацию, когда созданный им режим не нужен никому. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Когда власть не нужна подавляющему большинству населения (а тем, кому нужна, на неё наплевать), она не может существовать долго. Поэтому так или иначе Лукашенко уйдет. Не знаю, досидит ли он этот президентский срок. Может, это ему удастся. Скорее всего нет», — подчеркнул Ищенко.

Сейчас вопрос состоит только в том, что будет после Лукашенко, поэтому в своем поздравлении президент РФ Владимир Путин активно призывает его к углубленной интеграции, чтобы он смог стабилизировать режим и передать власть пророссийским силам, добавил политолог.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.