Эксперт отметил, что сейчас те же российские телеканалы в большем количестве смотрят на Украине и в Азербайджане, чем в Белоруссии, в то время как в Белоруссии любые политические СМИ подвергаются цензурированию.
«Там не работают наши НКО и НПО, но зато работают западные организации вроде USAID, запрещенный у нас в стране. Почему бы не потребовать от Минска дать возможность работать нашим НКО и НПО? Тогда не нужно будет создавать целые партии», — указал Безпалько.
Очевидно, что в политической системе, в которой выборы невозможно проконтролировать на предмет их доброкачественности, ни одна партия без предварительных договоренностей в парламент не пройдет, добавил политолог.
Но для России главное даже не место ее партии в парламенте, а главное, чтобы белорусское общество было настроено пророссийски, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.