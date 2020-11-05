Возможно, России нужно отказаться от создания пророссийских партий в политическом пространстве Белоруссии, которое она никак не может контролировать. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Там не работают наши НКО и НПО, но зато работают западные организации вроде USAID, запрещенный у нас в стране. Почему бы не потребовать от Минска дать возможность работать нашим НКО и НПО? Тогда не нужно будет создавать целые партии», — указал Безпалько.

Очевидно, что в политической системе, в которой выборы невозможно проконтролировать на предмет их доброкачественности, ни одна партия без предварительных договоренностей в парламент не пройдет, добавил политолог.

Но для России главное даже не место ее партии в парламенте, а главное, чтобы белорусское общество было настроено пророссийски, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.